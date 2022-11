Chcesz mniej płacić za prąd? Nie przegap tego ważnego terminu. Kto musi złożyć oświadczenie i do kiedy? Najmniej czasu mają firmy OPRAC.: Przemysław Zańko

W przypadku małych i średnich firm skorzystanie z tańszej energii elektrycznej wymaga złożenia oświadczenia do końca listopada. Karolina Misztal / Polska Press / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że już wkrótce mija termin składania oświadczeń uprawniających do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po niższej cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm i podmiotów użyteczności publicznej. Również część gospodarstw domowych musi złożyć oświadczenie, by płacić mniej – mają na to jednak więcej czasu.