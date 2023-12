Gdzie na nordic walking do 33 km od Swarzędza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 16 - 17 grudnia

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Swarzędza? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać ze Swarzędza na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy szlaki w odległości do 33 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w okolicy Swarzędza

Razem z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 33 km od Swarzędza. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka będzie pogoda w Swarzędzu. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 4°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Śnieżycowy Raj Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,18 km

Czas trwania marszu: 413775 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 356 m

Suma zejść: 365 m Trasę do marszu ze Swarzędza poleca Kuba1988

Śnieżycowy Jar - wczesną wiosną. Rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar. To magiczne miejsce przyciąga setki ludzi wczesną wiosną aby podziwiać gęsto rosnące w tym miejscu śnieżyce wiosenne. Kwiaty te tworzą piękne białe dywany ścielące głębię tych lasów. Osobą które nigdy tu nie były postaram się przybliżyć to miejsce. Na początku warto zaznaczyć, że w okresie kwitnięcia śnieżycy przy okazji dni wolnych teren ten jest użytkowany przez setki ludzi. Trasa oraz parkingi w okół rezerwatu są oblegane, dlatego warto zaplanować wypad tutaj w tygodniu lub w godzinach rannych aby uniknąć tłoku. Jednak dla osób, które wybierają się tutaj na niedzielny spacer trasa, którą zaproponowałem może być alternatywą,dzięki niej poza śnieżycą zobaczymy kilka innych mniej uczęszczanych miejsc. Trasę zaczynamy przy parkingu zlokalizowanym niedaleko miejscowości Uchorowo (pierwszy drogowskaz na Śnieżycowy Jar) - (1). Początek szlaku, aż do samego rezerwatu jest oznakowany tablicami, poruszamy się leśną drogą przez odcinek 1,4km. Docieramy do głównej drogi w ramach obszaru która łączy miejscowości Starczanowo i Szymankowo (2). Tutaj znajduje się początek ścisłego rezerwatu, obowiązuje ścisły zakaz poruszania się poza wytyczonym szlakiem. Po około 400 m, docieramy do pierwszych ścieżki wyłożonej drewnem, od tego miejsca możemy śmiało obserwować piękno natury. (3) i (4). Ścieżka w tym miejscu nie jest zbyt szeroka, dlatego przy dużym ruchu jest tutaj naprawdę tłoczno. My ruszamy dalej kierując się w kierunku południowym, po około 300 m, docieramy do tablicy informacyjnej z mapą (5). W tym miejscu skręcamy w lewo. Po kilkudziesięciu metrach schodzimy z wytyczonej trasy tuż obok narysowanego na drzewie oznaczeniu (6). Skręcamy w prawo i kierujemy się mniej uczęszczanym leśnym duktem do brzegu rzeki Warty. Rzeka ta w tym miejscu płynie bardzo malowniczo, otoczona lasami po obu brzegach. Warto zostać tutaj na kilka chwil i podziwiać wartki nurt tej rzeki. Poruszamy się wysoką skarpą w górę rzeki, wytyczoną ścieżka, podziwiając dalej jej uroki.

Po 400 m docieramy do szerokiego rozlewiska (8), widzimy przed sobą koryto rzeki, oraz stare jej zakole. Kilkadziesiąt metrów dalej (9) stajemy przed tablicą informującą o grodzisku stożkowatym (10). Po drugiej stronie bagien znajduje się archeologiczne grodzisko Ostrowa Radzimskiego. Na widocznej dobrze wyspie znajdował się spory gród w okresie od XIII do XVI wieku. Dziś prowadzone są tam prace archeologiczne. Kierujemy się dalej wzdłóż rozlewisk cały czas mając po prawej stronie wspomnianą wyspę. Po około 300 m skręcamy w lewo z wytyczonej ścieżki, w leśny dukt prowadzący w górę. Od tego momentu droga prowadzi nie uczęszczaną trasą ale bardzo tajemniczą, na górze docieramy do niewielkiej polany (11). Idziemy dalej w kierunku północnym, jednocześnie wchodząc w wąwóz małej rzeczki, idziemy około 1 km pod górę (12). Docieramy do skrzyżowania z głównym szlakiem, z którego wcześniej zboczyliśmy kierując się w stronę rzeki (13). Podążamy w kierunku rezerwatu tak aby po około 500m natrafić na skrzyżowanie dróg (14). Tutaj następuje dowloność powrotu do parkingu. Dla osób chcących jeszcze raz przejść doliną śnieżycy idziemy w jej kierunku. Natomiast dla osób, które chcą zboczyć z głównego szlaku i przejść dzikim leśnym duktem, na którym często możemy spotkać sarny i jelenie proponuję skręcić w prawo(15). Tą cichą i spokojną drogą docieramy po około 1,5 km do wspominanej wcześniej trasy pomiędzy Starczanowem i Szymankowem, skręcamy w lewo i po kilku dziesięciu metrach docieramy do drogi w prawo, którą wracamy do parkingu.

Na koniec warto dodać, że opisany obszar graniczy, a częściowo narusza Poligon wojskowy, dlatego gdzieniegdzie możemy spotkać tablice informacyjne,.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania marszu: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m Trasę nordic walking mieszkańcom Swarzędza poleca KaPe

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: ZIELONKA CHALLENGE 42+ K Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,18 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podejść: 481 m

Suma zejść: 481 m Amatorom nordic walking ze Swarzędza trasę poleca KaPe ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 42+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

„42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

