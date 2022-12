Gdzie na spacer do 33 km od Swarzędza. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 10 - 11 grudnia

Wycieczki ze spacerem ze Swarzędza

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 285,04 km

Czas trwania spaceru: 95 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podejść: 1 756 m

Suma zejść: 1 805 m

Lubuska Droga św. Jakuba łączy już istniejącą i od kilku lat służącą pielgrzymom Wielkopolską Drogę św. Jakuba, która biegnie z Gniezna przez Poznań, Głogów, Zgorzelec do Pragi, z drogami niemieckimi w Brandenburgii. Zaczyna się w Murowanej Goślinie od kościoła parafialnego pw. św. Jakuba i prowadzi przez Oborniki, Szamotuły, Ostroróg, Obrzycko, Wronki, Biezdrowo, Sieraków, Międzychód, Pszczew, Rokitno, Międzyrzecz, Bledzew, Lubniewice, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Rzepin do Słubic i Frankfurtu nad Odrą.