Najlepsze lodziarnie w Swarzędzu. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować też nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór były unikatowym posiłkiem, w formie dzisiejszego sorbetu.

W naszym kraju szerszą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Były sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na większą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Swarzędzu otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.