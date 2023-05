Najlepsze lodziarnie w Swarzędzu. Polecane miejsca w maju 2023

Jakie były pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Także w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny, unikatowy, w formie dzisiejszego sorbetu i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z gór.

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku stało się modne chodzenie do lodziarni i cukierni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były podawane na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Swarzędzu otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.