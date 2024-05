Pizzerie, do których warto się wybrać w Swarzędzu. To są polecane miejsca w maju 2024

Dowiedz się gdzie zjeść najlepszą pizzę w Swarzędzu. To bez wątpienia przysmak lubiany na całym świecie. Na pewno każdy spróbował jej przynajmniej raz w życiu, a wielu na zawsze pozostało jej fanami. Sprawdź, jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Swarzędzu. Przejdź do katalogu firm i poszukaj swojej ulubionej.

Jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Swarzędzu? Pizza neapolitańska Pizza neapolitańska wykonywa jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces dojrzewania rozciąga się na przestrzeni od 24 do 48 godzin. Do jego wyrobienia potrzeba wody, mąki, niewielkiej ilości drożdży. Formowanie placków odbywa się w taki sposób, aby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku są one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu trzeba pamiętać, by grubość ciasta nie przekraczała 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni. Dodatki, jakie możemy na niej zobaczyć to sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano, ser mozzarella fior di latte i świeża bazylia. W celu dopełnienia smaku całość skrapia się najwyższej jakości oliwą z oliwek. Możesz ją znaleźć w pizzeriach w Swarzędzu. Wart uwagi jest fakt, że ten rodzaj pizzy wpisano w 2017 roku na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

To warto wiedzieć W ten sposób przestałam jeść słodycze. To możliwe! Poznaj moją strategię

Pizza amerykańska

Pizza amerykańska czerpie z oryginalnej włoskiej pizzy w jakimś stopniu, ale generalnie jest zupełnie inna. Przede wszystkim posiada grubsze ciasto, także wyrabiane ręcznie. Do jego wykonania wykorzystuje się wysokoglutenową mąkę, wodę, drożdże i sól. Obfituje ona w znaczną ilość dodatków, natomiast za podstawę służy słodki, pomidorowy sos. Nie braknie również mięsa, np. kurczak, salami, szynka, pepperoni. A warzywa, jakie na niej występują to kukurydza, pieczarki, papryka. Obecny tu ananas to typowo amerykański dodatek. Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii w Swarzędzu, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Szukasz dalej? Kliknij i sprawdź wszystkie pizzerie w Swarzędzu

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak powstała pizza? Pizza wywodzi się oczywiście z Neapolu, a jej pierwsze wypieki datowane są na XVIII wiek. W tamtych czasach otwierano pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który sprawił, że stało się ono jeszcze bardziej popularne. Jego następca wprowadził pizzę na dwór.

Zgodnie z legendą pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni jednej z pizzerii podał jej nowość, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Wprawiło to królową w zachwyt i zaczęto ją tak nazywać. Popularność tego posiłku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została założona w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po drugiej wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce. W dzisiejszych czasach to jedno z popularniejszych miejsc, do którego wybieramy się w wolnym czasie, w przerwie na lunch. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Swarzędzu. Jeśli jeszcze nie, to zajrzyj do katalogu firm i odkrywaj nowe miejsca. Sprawdź, które z nich warto polecić znajomym.

Wideo Ciasto ucierane z wiśniami