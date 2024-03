Prasówka 1.03.2024 Swarzędz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Swarzędza

1 marca 2024 wchodzą w życie zmiany w realizacji recept. Farmaceuta nie będzie już wyliczał ilości wydawanego leku. Zrobi to za niego specjalny system informatyczny. Zmiana dotyczy przede wszystkim osób chorujących przewlekle, które przyjmują leki na stałe. Czy nowe rozwiązanie ułatwi wykupywanie leków? Okaże się już jutro.

Nauczyciele w marcu otrzymają 30- i 33-procentowe podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Co jednak z osobami niebędącymi nauczycielami, a zatrudnionymi do prowadzenia zajęć na podstawie art. 15 Prawa oświatowego? Czy takie osoby również otrzymają podwyżki? Sprawdzamy, co na ten temat mówią przepisy.