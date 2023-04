Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Swarzędzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Z pożaru kamienicy w Swarzędzu, do którego doszło w czwartek, strażacy wynieśli mężczyznę. Nie udało się go uratować. Według doniesień Radia Poznań, mężczyzna miał mieć na ciele plamy odpadowe. Obecnie policja nie wskazuje jednak, by do jego śmierci miały przyczynić się osoby trzecie. Przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok.

Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.