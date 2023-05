Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Z pożaru kamienicy w Swarzędzu, do którego doszło w czwartek, strażacy wynieśli mężczyznę. Nie udało się go uratować. Według doniesień Radia Poznań, mężczyzna miał mieć na ciele plamy odpadowe. Obecnie policja nie wskazuje jednak, by do jego śmierci miały przyczynić się osoby trzecie. Przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok.