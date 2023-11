Prasówka ze Swarzędza 14.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Koronawirus nie odpuszcza. Sezon jesienno-zimowych zachorowań w pełni. Coraz więcej pacjentów trafia do szpitali z powodu COVID-19, a Polska wciąż nie ma nowej szczepionki. Jak zapowiada ministerstwo zdrowia, rekomendacje do szczepienia szczepionką z wariantem XBB będą przekazane pod koniec listopada. Kiedy szczepionki trafią do pacjentów?