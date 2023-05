Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Swarzędzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze lodziarnie w Swarzędzu. Które miejsca są polecane w maju 2023?”?

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze lodziarnie w Swarzędzu. Które miejsca są polecane w maju 2023? Zobacz, gdzie znajdziesz najpyszniejsze lody w Swarzędzu. Sezon letni z pewnością się wszystkim z nimi kojarzy. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się najlepszym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstawały i gdzie mają swoje korzenie. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Swarzędzu. 📢 Nowe policjantki i policjanci wstąpili w szeregi wielkopolskiej policji Szeregi wielkopolskiej policji zasilą kolejni funkcjonariusze. Rekruci najpierw odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, a potem rozpoczną służbę w jednostkach policji na terenie całej Wielkopolski. 📢 Ćwiczenia z kettlebell na ekspresowe wyszczuplenie ciała. Efekty gwarantowane! Spalaj tłuszcz i wzmacniaj mięśnie z naszym treningiem Kettlebell, czyli odważnik kulowy do ćwiczeń, to przyrząd skuteczniejszy niż hantle. Nie tylko wzmacnia ciało, ale przede wszystkim ekspresowo spala kalorie i tłuszcz. Za sprawą ciężkiego dna łapanie za duży uchwyt kettla to większe wyzwanie dla mięśni, a przy okazji trening kardio, który daje rewelacyjne efekty. Ćwiczenia z kettlebell należą do najbardziej ogólnorozwojowych i najskuteczniejszych w wyszczuplaniu brzucha, a przy tym nie obciążających ciała tak, jak wiele innych. Tylko jedno z nich spala nawet 20 kcal na minutę, a my prezentujemy cały trening!

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Swarzędz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Swarzędzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Popularne żelki wycofane ze sklepów. Mogą w nich być cząstki metalu. Sprawdź, czy masz je w swoim domu Popularne żelki w kształcie misiów zostały wycofane ze sprzedaży. Producent podjął taką decyzję, ponieważ w niektórych opakowaniach produktu, pochodzącego z linii pakującej w Danii, wykryto zanieczyszczenie cząstkami metalu. Ostrzeżenie zostało skierowane na rynek niemiecki, gdzie również były dostępne te żelki. Pamiętajmy jednak, że słodycze z Niemiec można kupić także w Polsce. Dlatego warto sprawdzić, czy nie mamy tych żelków w swoich zapasach.

📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. To dzieje się z Twoim organizmem, gdy jesz truskawki Takie są skutki jedzenia truskawek. To dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz truskawki! Truskawki to soczyste, czerwone owoce o słodkim i lekko kwasowym smaku, które cieszą podniebienie swoją intensywnością. Są niskokaloryczne i bogate w witaminę C, która wzmacnia nasz układ odpornościowy. Oprócz tego, truskawki są źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Te małe owoce mają również pozytywny wpływ na serce, dzięki obecności flawonoidów, które obniżają poziom złego cholesterolu. Ale to nie wszystko! Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, co dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz truskawki! 📢 5 najciekawszych ogrodów zoologicznych w Polsce. To idealne miejsca na spacer na Dzień Dziecka W Polsce mamy wiele wspaniałych ogrodów zoologicznych, które oferują nie tylko możliwość podziwiania różnorodnych zwierząt, ale także edukację i zabawę. Warto wybrać się do takich miast jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź czy Warszawa, gdzie znajdują się najciekawsze zoo w kraju. Zbliżający się Dzień Dziecka to świetna okazja na wizytę w jednym z tych pięknych ogrodów zoologicznych.

