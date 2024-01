Przegląd prasy ze Swarzędza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.01.2024

Prasówka Swarzędz 22.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Studniówka to niezwykła tradycja. Jest to bal organizowany sto dni przed egzaminami maturalnymi, stanowiący symboliczne pożegnanie z licealnymi latami i będący krokiem w dorosłość. To wyjątkowe wydarzenie, które młodzi ludzie zapamiętują na zawsze. Jak wyglądały studniówki w czasach PRL-u? Zupełnie inaczej niż dzisiaj! Zobacz to na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego.