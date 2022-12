Ścieżki spacerowe do 33 km od Swarzędza. Pomysły spędzenie czasu w weekend 10 - 11 grudnia

Trasy spacerowe w pobliżu Swarzędza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 33 km od Swarzędza, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Śnieżycowy Raj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,18 km

Czas trwania spaceru: 413775 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 356 m

Suma zejść: 365 m

Kuba1988 poleca trasę spacerowiczom ze Swarzędza

Śnieżycowy Jar - wczesną wiosną.

Rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar. To magiczne miejsce przyciąga setki ludzi wczesną wiosną aby podziwiać gęsto rosnące w tym miejscu śnieżyce wiosenne. Kwiaty te tworzą piękne białe dywany ścielące głębię tych lasów. Osobą które nigdy tu nie były postaram się przybliżyć to miejsce. Na początku warto zaznaczyć, że w okresie kwitnięcia śnieżycy przy okazji dni wolnych teren ten jest użytkowany przez setki ludzi. Trasa oraz parkingi w okół rezerwatu są oblegane, dlatego warto zaplanować wypad tutaj w tygodniu lub w godzinach rannych aby uniknąć tłoku. Jednak dla osób, które wybierają się tutaj na niedzielny spacer trasa, którą zaproponowałem może być alternatywą,dzięki niej poza śnieżycą zobaczymy kilka innych mniej uczęszczanych miejsc.