Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Swarzędzu. Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się też wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z gór były unikatowym posiłkiem w formie dzisiejszego sorbetu.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju szerszą popularność lody uzyskały w latach przedwojennych. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle lub andruty. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.