Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Swarzędz, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Swarzędza

Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w województwie wielkopolskim? Czyste powietrze, piękna okolica, las, jezioro - to idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje. Zebraliśmy 15 ofert takich domków w Wielkopolsce w serwisie otodom.pl. Część jest gotowa do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

Nauka może być interesująca i przypominać zabawę. Wszystko to kwestia podejścia do edukacji i przekazywania wiedzy zarówno najmłodszym, jak i starszym uczniom. Jednym z ciekawszych sposobów jest wybranie się z całą rodziną na wycieczkę edukacyjną. Tym bardziej że z roku na rok, dzięki dotacjom Unii Europejskiej, takich miejsc przybywa.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Swarzędz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Swarzędzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miłośnicy ciągników i maszyn rolniczych mogą ponownie zaznać radości z uczestnictwa w Traktoriadzie w Grzybnie. To wyjątkowa okazja do świętowania pasji do rolnictwa, zobaczenia zabytkowych pojazdów i udziału w konkursach. Tegoroczna Traktoriada w Grzybnie już 19 maja! Zobacz nasze wideo z ubiegłego roku, a będziesz pewien, że nie może cię tam zabraknąć!