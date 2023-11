Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Swarzędz, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Swarzędza

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie od dziś wiadomo, że Polacy potrafią dokonywać za granicą niezwykłych rzeczy. Do grona rodaków, którzy w najodleglejszych miejscach zdołali stworzyć coś niezwykłego, należy Piotr Śmieszek, autor, bloger i przewodnik po egzotycznych wyspach Indonezji. Projekt, który udało mu się zrealizować, to jedyny w swoim rodzaju przewodnik, nie po zadeptanej przez turystów wyspie Bali, ale po języku polskim, napisany po indonezyjsku! Jak, po co i dla kogo powstał niezwykły podręcznik? Jak podróżuje się po Indonezji po zakończeniu pandemii COVID-19 i jakie miejsca najbardziej warto odwiedzić w tym niezwykłym kraju? Na te i więcej pytań Piotr Śmieszek odpowiedział w rozmowie ze Stroną Podróży.

Szukasz modnego stolika kawowego do małego salonu, który nie zagraci niedużego wnętrza? Koniecznie sprawdź przed zakupem, które modele są idealne do niewielkiego pokoju. Zobacz w galerii, jaki stolik kawowy będzie najlepszy do małego salonu. Te modne stoliki są teraz najchętniej wybierane przez projektantów wnętrz.