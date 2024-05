Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Swarzędzu

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Lista lokali wyborczych w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Utal Sp. z o. o.

Świetlica Wiejska w Bogucinie

Świetlica Wiejska w Garbach

Świetlica Wiejska w Gruszczynie

Świetlica Wiejska w Janikowie

Świetlica Wiejska w Jasinie

Świetlica Wiejska w Rabowicach

Świetlica Wiejska w Uzarzewie

Głosowanie w wyborach do PE

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.