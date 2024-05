Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie można głosować w Swarzędzu? Lista lokali wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 już niedługo. W całej Polsce będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos? Przedstawiamy listę lokali wyborczych w Swarzędzu,spis lokali wyborczych w Swarzędzu, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich będziesz mógł zagłosować. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Swarzędzu - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Swarzędzu. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

adres: os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 14 Swarzędz Augusta Cieszkowskiego od nr 37A do 37G

Gryniów

os. Czwartaków 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23

Ośrodek Kultury w Swarzędzu

adres: Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 5 Swarzędz Antoniego Tabaki

Brzoskwiniowa

Czereśniowa

Dworcowa

Działkowa

Harcerska

Henryka Sienkiewicza

Ignacego Paderewskiego

Jana Kasprowicza

Jesionowa

Krańcowa

Kręta

ks. Piotra Wawrzyniaka

Malinowa

Meblowa

Miodowa

Morelowa

Napoleońska

Piotra Skargi

Poznańska

Rzemieślnicza

prof. Stanisława Kirkora

Stawna

Strzelecka od nr 17 do końca

Wiśniowa

Żurawinowa

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy

adres: Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

numer komisji: 22 Kobylnica

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

adres: Szkolna 16, 62-021 Paczkowo

numer komisji: 20 Paczkowo

Puszczykowo-Zaborze

Sarbinowo

Sokolniki Gwiazdowskie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

adres: Planetarna 7, 62-020 Zalasewo

numer komisji: 17 Zalasewo Angielska

Ametystowa

Austriacka

Belgijska

Botaniczna

Cedrowa

Chorwacka

Cytrusowa

Czeska

Duńska

Figowa

Fińska

Francuska

Glebowa

Grecka

Hebanowa

Hiszpańska

Holenderska

Irlandzka

Kokosowa

Kórnicka

Kwarcowa

Litewska

Łotewska

Mahoniowa

Niemiecka

Norweska

Owocowa

Palisandrowa

Perłowa

pl. Europejski

Planetarna

Polska

Portugalska

Pszczelna

Rosyjska

Roślinna

Rzepakowa

Skibowa

Słowacka

Szwajcarska

Szwedzka

Srebrna

Szmaragdowa

Średzka

Tadeusza Staniewskiego

Turkusowa

Ukraińska

Węgierska

Włoska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

adres: Planetarna 7, 62-020 Zalasewo

numer komisji: 25 Zalasewo Deszczowa

Harmonia

Piesza

Piknikowa

Pod Gwiazdami

Radosna

Równa

Serdeczna

Sielska

Spacerowa

Ukośna

Wesoła

Wspólna

Wypoczynkowa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

adres: Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 16 Gortatowo

Łowęcin

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

adres: Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 9 Swarzędz Adama Mickiewicza

Bramkowa

Cechowa

Gołębia

Górków

Gruszczyńska

Jana Kilińskiego

Kącik

Kosynierów

Kórnicka 1 - 17A

Krótka

Mała Rybacka

Mylna

Nowa

Nowy Świat

Ogrodowa

Piaski

pl. Niezłomnych

pl. Powstańców Wielkopolskich

Podgórna

Rynek

Strzelecka od nr 1 do 13

św. Marcina

Warszawska

Wiankowa

Wielka Rybacka

Zamkowa od nr 1 do 26

Zapłocie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie

adres: Jana Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo

numer komisji: 24 Zalasewo Agrestowa

Armii Poznań

Borówkowa

Jeżynowa

Józefa Rivoliego

Orzechowa

Pawia

Poziomkowa

prof. Józefa Kostrzewskiego

prof. Ryszarda Kosteckiego

os. Sarmackie

Siewna

Truskawkowa

os. Ułańskie

os. Wielkopolskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie

adres: Jana Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo

numer komisji: 30 Zalasewo Astronomiczna

Galileusza

Jana Heweliusza

Jana Keplera

os. Leśne

Mokra

os. Tarasowe

Transportowa

os. Wiktoriańskie

os. Władysława Zamoyskiego

Zagajnikowa

Zaleśna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

adres: Polna 21, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 6 Swarzędz Ametystowa

Arkadego Fiedlera

Boczna

Bursztynowa

Diamentowa

Elizy Orzeszkowej

gen. Tadeusza Kutrzeby

Gwiaździsta

Jana Brzechwy

Jana Matejki

Jarosława Dąbrowskiego

Józefa Kraszewskiego

Józefa Poniatowskiego

Karola Marcinkowskiego

Kórnicka 18 - 32, 34, 36, 38

Księżycowa

Kwiatowa

Pauliny i Augusta Wilkońskich

Platynowa

Pogodna 1 - 35, 37, 39, 41

Polna

Południowa

Promykowa

Rabowicka

Słoneczna

Srebrna

Szmaragdowa

Średzka

Tadeusza Kościuszki

Tadeusza Staniewskiego

Warsztatowa

Władysława Sikorskiego

Wschodnia

Złota

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

adres: Polna 21, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 7 Swarzędz Aleksandra Fredry

Bednarska

Bolesława Prusa

Bronisława Geremka

Ciesielska

Garbarska

Garncarska

Graniczna

Ignacego Krasickiego

Jana Kochanowskiego

Józefa Chełmońskiego

Józefa Wybickiego

Kowalska

Kórnicka 33, 35, 37, 37A, 39 - 139, 142A

Krawiecka

Kupiecka

Kuśnierska

Leona Wyczółkowskiego

Łąkowa

Marii Curie-Skłodowskiej

Marii Konopnickiej

Mikołaja Kopernika

Mikołaja Reja

Miła

Murarska

Nowowiejska

Okrężna

Płóciennicza

Pogodna 36, 36A, 38, 40, 42, 43 - 100

Rolna

Romualda Traugutta

Spokojna

Stefana Żeromskiego

Sukiennicza

Szewska

Ślusarska

Tysiąclecia

Warzywna

Władysława Reymonta

Wojciecha Kossaka

Zachodnia

Zielona

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

adres: Polna 21, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 8 Swarzędz Augusta Cieszkowskiego z wyłączeniem budynków 37A do 37G

Cicha

Cmentarna

Cybińska

Grunwaldzka

Jasińska

Juliusza Słowackiego

Jurija Gagarina

Kobylnicka

Leonida Teligi

Osiedlowa

prof. Jana Rutkowskiego

Przełajowa

Różana

Skryta

Sporna

Wąska

Wrzesińska

Zacisze

Zwycięstwa

Zygmunta Grudzińskiego z wyłączeniem budynków 7A i 7B, 7C i 7D

Wrzosowa

Żwirki i Wigury

Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

adres: os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 10 Miasto Swarzędz osiedla: Dąbrowszczaków od nr 19 do końca

Władysława IV

Zygmunta III Wazy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

adres: os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 11 Swarzędz: os. Dąbrowszczaków od nr 1 do 18

Zamkowa od nr 27 do końca

Zygmunta Grudzińskiego 7A i 7B, 7C i 7D

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

adres: os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 12 Swarzędz osiedla: Czwartaków nr 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18

Kościuszkowców od nr 1 do 12

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

adres: os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 13 Swarzędz os. Kościuszkowców od nr 14 do końca

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

adres: os. Macieja Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 1 Swarzędz Armii Poznań

gen. Józefa Bema

Heleny Modrzejewskiej

Henryka Szumana

Jakuba Przybylskiego

Jaskółcza

Jędrzeja i Jana Śniadeckich

Józefa Pieprzyka

Józefa Rivoliego

Leśna

3 Maja

Orla

Pawia

Piaskowa

pl. Handlowy

pl. Zielony

Porzeczkowa

Poziomkowa

Słowicza

Sosnowa

Stanisława Konarskiego

Stanisława Staszica

Teofila Kaczorowskiego

Topolowa

Tortunia

Żurawia

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

adres: os. Macieja Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 2 Swarzędz os. Edwarda Raczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

adres: os. Macieja Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 3 Swarzędz osiedla: Hipolita Cegielskiego

Tytusa Działyńskiego od nr 1A do 1K

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

adres: os. Macieja Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz

numer komisji: 4 Swarzędz osiedla: Macieja Mielżyńskiego

Tytusa Działyńskiego nr 1 i od nr 2 do końca

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

adres: Karłowicka 3, 62-006 Wierzonka

numer komisji: 19 Karłowice

Wierzonka

Wierzenica

Utal Sp. z o. o.

adres: Katarzyńska 9, 62-006 Gruszczyn

numer komisji: 29 Gruszczyn Brzask

Cisowa

Czapli

Fikusowa

Grabowa

Grobla

Jałowcowa

Jaworowa

Jeziorna

Jutrzenki

Karmelowa

Katarzyńska od 1 do 66 i od 68 do 70

Klematisowa

Klonowa

Kolejowa

Krańcowa

Krótka

Ku Dolinie

Ku Słońcu

Leszczynowa

Łąkowa

Marcepanowa

Modrzewiowa

Morwowa

Na Stoku

Nad Rozlewiskiem

Okrężna

Piniowa

Platanowa

pl. Gruszczyński

Polna

Poranek

Promyk

Robiniowa

Rosy

Słodka

Słoneczna Dolina

Swarzędzka

Szronowa

Świt

Tęczowa

Torfowa

Urocza

Wiązowa

Wierzbowa

Wodna

Zorza

Żwirki i Wigury

Świetlica Wiejska w Bogucinie

adres: Wrzosowa 81, 62-006 Bogucin

numer komisji: 23 Bogucin

Świetlica Wiejska w Garbach

adres: Opłotki 12, 62-020 Garby

numer komisji: 18 Garby

Kruszewnia

Świetlica Wiejska w Gruszczynie

adres: Swarzędzka 40, 62-006 Gruszczyn

numer komisji: 21 Gruszczyn Adama Asnyka

Czesława Miłosza

Feliksa Nowowiejskiego

Fryderyka Chopina

Gabrieli Zapolskiej

Henryka Wieniawskiego

Jana Długosza

Juliana Tuwima

Katarzyńska 67

od 71 do 141

Karola Kurpińskiego

Karola Szymanowskiego

Kraina

Leśna

Ludomira Różyckiego

Mechowska

Mieczysława Karłowicza

Rumiankowa

Miętowa

Mirtowa

Nowina

Rzemieślnicza

Sławomira Mrożka

Spadochronowa

Stanisława Moniuszki

Stanisława Wyspiańskiego

Szałwiowa

Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Tadeusza Szeligowskiego

Wacława z Szamotuł

Wawrzyńca Żuławskiego

Wieżowa

Zielińska

Zygmunta Krasińskiego

Zygmunta Noskowskiego

Świetlica Wiejska w Janikowie

adres: Asfaltowa 7A, 62-006 Janikowo

numer komisji: 26 Janikowo

Świetlica Wiejska w Jasinie

adres: Wrzesińska 152, 62-020 Jasin

numer komisji: 15 Jasin

Świetlica Wiejska w Rabowicach

adres: Bukowa 11, 62-020 Rabowice

numer komisji: 27 Rabowice

Świetlica Wiejska w Uzarzewie

adres: Akacjowa 14, 62-006 Uzarzewo

numer komisji: 28 Uzarzewo

Katarzynki

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

