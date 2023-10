Prasówka 29.10.2023 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Choć Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie potwierdza prac nad reformą administracyjną kraju, to Instytut Sobieskiego publikuje raport, który zakłada taką konieczność. Raport wskazuje, że w strukturze osadniczej Polski najbardziej brakuje województwa kaliskiego. Zmiany miałyby dotyczyć także regionu pilskiego.

Już osiemdziesiąt wielkopolskich cukierni może poszczycić się prestiżowym certyfikatem na wypiek rogali świętomarcińskich. Ich uroczyste wręczenie miało miejsce w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Marcin W. jest podejrzany o dokonanie dwóch zabójstw i zacieranie śladów. Przyznał się do winy i opisał śledczym to, jak popełnił zbrodnie i jak je zaplanował. Za taki czyn grozi dożywocie. Mężczyzna jednak do więzienia prawdopodobnie nie trafi. Biegli uznali bowiem, że w momencie dokonania zabójstw był on niepoczytalny. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu musi więc sprawę zakończyć i skierować do sądu wniosek o umieszczenie 24-latka w zamkniętym oddziale psychiatrycznym.