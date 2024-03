Prasówka tygodniowa z 31.03.2024 w Swarzędzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na kwiecień 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci już niedługo będą mogli przypisać do swojej biblioteki gier trzy kolejne pozycje z biblioteki PlayStation. Co ciekawe, hit, który kilka miesięcy temu miał swoją premierę, już pojawił się na liście. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w kwietniu 2024 roku i od kiedy można przypisać gry do swojego konta.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór w gminie Pleszew. Na drodze powiatowej między Grodziskiem a Zawidowicami samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginęły dwie osoby. Na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące wypadku pod Pleszewem