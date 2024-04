Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nie istniały drogerie, a lepszych kosmetyków można było szukać ze świecą, za to powszechnie dostępne były szare mydło, szampon z pokrzywy i kosmetyki do makijażu wątpliwej jakości. Kobiety, które chciały dbać o urodę w czasach PRL-u, nie miały przed sobą łatwego zadania. W ruch szły dostępne wówczas produkty – nie zawsze przeznaczone do pielęgnacji – ale też kreatywność i pomysłowość. Przypominamy, jakie triki urodowe stosowano w czasach Rzeczpospolitej Ludowej!

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Buty slingback to wyjątkowe połączenie elegancji z wygodą, które zdobyło serca kobiet niemal na całym świecie. Nie jest to nowość, ponieważ slingback śmiało można zaliczyć do obuwniczej klasyki, teraz jednak zyskują na popularności. I nie ma się czemu dziwić, pasują do wielu stylizacji i dodają im niepowtarzalnego charkteru. Nic więc dziwnego, że tak chętnie sięgają po nie mieszkanki Paryża czy też Rzymu.

Poznaliśmy wreszcie wyniki wyborów do sejmiku województwa wielkopolskiego. Wygrała je Koalicja Obywatelska, zdobywając 32 proc. głosów, przed Prawem i Sprawiedliwością (26,9 proc.) i Trzecią Drogą (17,5 proc.). Według naszych wyliczeń KO będzie miała w sejmiku 15 radnych, PiS 15, Trzecia Droga 7. Dwa mandaty zdobyła Lewica. Wiele wskazuje na to, że czeka po raz piąty z rzędu Wielkopolską rządzić będzie koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z ich obecnymi koalicjantami.