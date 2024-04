Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Swarzędzu. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już 6 maja sieć kin Multikino zaprasza na wyjątkowy cykl filmowy „Kultowe Kino”. Widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w świecie produkcji, które nie tylko zyskały lojalną rzeszę fanów, ale także trwale wpisały się w kanon kultury popularnej. Seanse w zaciemnionych salach kinowych pozwolą przenieść się w czasie do momentów pierwotnych premier. Będzie to szansa, aby na wielkim ekranie zobaczyć znane z kaset VHS klasyki lub odkryć te niezwykłe dzieła po raz pierwszy. Bilety na majowe pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Swarzędz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Swarzędzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek, 23 kwietnia, uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kiszewie odnaleźli list zamknięty w butelce. Czekał on aż 17 lat, zanim go odnaleziono. Co zawiera list? Kto jest jego nadawcą?