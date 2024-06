Prasówka tygodniowa z 23.06.2024 w Swarzędzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem. Jej mąż Adam R. usłyszał zarzuty. Zdradził, jak zabił swoją żonę i przyznał się do winy”?

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem. Jej mąż Adam R. usłyszał zarzuty. Zdradził, jak zabił swoją żonę i przyznał się do winy Mieszkanka Gortatowa, 39-letnia Natalia była poszukiwana od kilku dni. Jej ciało odnaleziono w środę w lesie na przedmieściach Poznania. Już w środę, w sprawie został zatrzymany mąż kobiety. Przesłuchanie mężczyzny, które odbyło się w poznańskiej prokuraturze, zakończyło się postawieniem mu zarzutu zabójstwa żony. Kobieta została uduszona. 📢 Polska Euro 2024. Zobacz jak wyglądają dzieci reprezentantów Polski w piłce nożnej. Są podobne do ojców? Sprawdź na zdjęciach! [22.06.2024] Reprezentanci Polski w piłce nożnej pojechali do Niemiec, gdzie ich celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników na Euro 2024. W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy zawodnicy byli często odseparowani od swoich bliskich, tym razem, dzięki wsparciu trenera Michała Probierza oraz korzystnej lokalizacji turnieju, rodziny mogą być obecne blisko kadry, by wspierać piłkarzy. Na trybunach zasiadły nie tylko żony i partnerki reprezentantów, ale również ich dzieci. Zobacz na zdjęciach, czy pociechy polskich piłkarzy są do nich podobne.

📢 Tajemnicza posiadłość w środku lasu. Została porzucona lata temu. Na początku ludzie bali się tego miejsca Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Swarzędz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Swarzędzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto miłości, witalności i płodności, czyli noc świętojańska. Poznaj najważniejsze zwyczaje, obrzędy i wróżby Tradycje nocy świętojańskiej przeżywają renesans popularności. Do tych najważniejszych należą: palenie ognisk, plecenie wianków i puszczanie ich na wodzie. Zwyczaje te mają swój początek w dawnym słowiańskim święcie określanym jako noc Kupały. To czas radości i wielu zabaw. Poznaj najważniejsze obrzędy.

📢 Katarzyna Drążewska wśród największych gwiazd internetu. Pleszewianka "Odkrywająca Amerykę" z nagrodą na gali #Hashtagi Roku 2024 Pochodząca z Pleszewa, a obecnie spełniająca swój amerykański sen - Katarzyna Drążewska - znalazła się wśród gwiazd polskiego internetu. Na gali #Hashtagi Roku otrzymała nagrodę See Bloggers Award. Na jednej scenie znalazła się w towarzystwie: Michała Kędziora, Katarzyny Zielińskiej, Roxie Węgiel, Ewy Chodakowskiej, Mateusza Glena czy Kasi Sokołowskiej 📢 Kolejne szokujące nagranie z Poznania. Czy chodzi o fentanyl? Tym razem jego ofiary miały znajdować się na osiedlu Rusa na Ratajach Niedawno w sieci pojawiło się kolejne nagranie z mężczyzną lekko pochylonym do przodu, bezskutecznie próbującym przejść kilka kroków do przodu i do tyłu. "Fentanyl na bank" - piszą internauci. Policja twierdzi, że bez badania toksykologicznego nie jest w stanie tego potwierdzić.

📢 [XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024: Zdjęcia z trasy [CZĘŚĆ 3] ](https://grodzisk.naszemiasto.pl/xvi-hunters-grodziski-polmaraton-slowaka-2024-zdjecia-z-trasy-czesc-3/ar/c1p2-26454967)

Biegacze na XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" czekali cały rok! I nie zawiedli się! W niedzielę, 16 czerwca, Grodzisk Wielkopolski znów gości biegaczy z całego kraju i nie tylko! 📢 Monika Brzozowska i Paweł Kosek zwycięzcami XVI Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" Monika Brzozowska i Paweł Kosek to zwycięzcy XVI Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka", w którym wystartowało w tym roku nieco ponad 3100 osób. Impreza od lat przyciąga do Grodziska nie tylko sympatyków sportu, ale i wyjątkowej atmosfery, którą tworzą organizatorzy i kibice.

