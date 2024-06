Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Swarzędzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sieć siłowni oferuje karnet na 90 dni za 1 zł! Od 13 do 23 czerwca w siłowniach sieci Well Fitness trwa specjalna akcja bezpłatnej analizy składu ciała. Jak z niej skorzystać? Wystarczy przyjść do jednego z klubów Well Fitness w godzinach dyżuru trenerskiego, zadeklarować chęć wzięcia udziału w akcji i poddać się prostemu i darmowemu badaniu. Każdy, kto zdecyduje się na udział w akcji, może otrzymać 3-miesięczny karnet na siłownię za 1 złotówkę lub w bardzo atrakcyjnej cenie. To jednak nie wszystko!

Aquapark to świetny pomysł na relaks i zabawę w upalny letni dzień. Możesz tam spędzić cudowny dzień solo, z drugą polówką lub z całą rodziną – w parkach wodnych nie brak atrakcji dla dzieci. Ale ile kosztuje zabawa w aquaparku latem 2024 r.? Sprawdziłem i stworzyłem ranking 10 najtańszych polskich parków wodnych. Sprawdź, gdzie godzina zabawy i relaksu kosztuje najmniej, i zaplanuj tanią wycieczkę do aquaparku już w najbliższy weekend, urlop czy wakacje.