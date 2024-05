Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Swarzędzu. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd kwietnia 2024 w Swarzędzu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Długi weekend majowy już niebawem. W tym roku potrwa on aż do 5 maja. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie atrakcji na terenie Wielkopolski, którymi można będzie wypełnić majówkowy czas.

Sushi, burgery, włoskie makarony i pizza, kuchnia gruzińska, ale też kuchnia polska. Gdzie zjesz najlepiej w Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Pile i innych większych miastach Wielkopolski poza Poznaniem? Sprawdziliśmy oceny użytkowników Google'a i wybraliśmy dla Ciebie najlepsze!

To nie Holandia, to Wielkopolska! Na 10 hektarach w Chrzypsku Wielkim pod Sierakowem, w gospodarstwie Bogdana Królika, rozkwitły właśnie tulipany! Ten spektakl przyrody nie potrwa zbyt długo. Za kilka tygodni na taką wycieczkę będzie już za późno! A teraz zobaczcie zachwycające zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego".