Prasówka 5.05.2024 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Fatalnie zaczęła się sobota 4 maja w Międzychodzie. Po godzinie 10 służby ratunkowe w całym powiecie zostały postawione w stan najwyższej gotowości – doszło do pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Polnej w Międzychodzie.

Majówka 2024 trwa! Wszyscy wiemy, że to ulubiony długi weekend wszystkich Polaków. Wielkie grillowanie, zwiedzanie i... odsypianie - to wszystko już się dzieje. Sprawdziliśmy, jak wygląda majówka okiem internautów. Oto najlepsze memy i demotywatory na te wyjątkowe dni. Zobacz - uśmiejesz się do łez!