Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Swarzędzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend.