Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Swarzędzu. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Sprawdź, kto znalazł się na liście!”?

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam! 📢 Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Swarzędzu? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Swarzędza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [30.01.2024]”?

📢 Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. P&G i Fundacja Polsat stworzyli pokoje socjalne na oddziałach onkologicznych Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Swarzędz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Swarzędzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Pan Tadeusz” na studniówce. Ci maturzyści dbają o tradycję, która ma zapewnić pomyślność na maturze. Zobacz nagranie Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek!

📢 Wypadek radiowozu w Dopiewcu pod Poznaniem. Samochód policyjny uderzył w słup. "Do zdarzenia doszło podczas pilnej interwencji" Wypadek radiowozu w Dopiewcu pod Poznaniem wydarzył się w poniedziałek, 29 stycznia, przed godz. 13. Samochód policyjny uderzył w słup na ulicy Szkolnej. 📢 Pieniądze na zajęcia sportowe dla dzieci do wykorzystania. Termin złożenia wniosku niedługo upłynie. Duża kwota do zagospodarowania Pieniądze na zajęcia sportowe dla dzieci są do rozdysponowania. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaplanowało 28 mln złotych na naukę pływania oraz zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jak złożyć wniosek i kiedy upływa termin zgłoszeń? Przedstawiamy szczegółowe informacje.

📢 Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Swarzędzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć na nartach: tragiczne wypadki polskich narciarek w styczniu 2024. Jak uniknąć podobnych tragedii?”?

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.