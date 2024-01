Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Swarzędzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć na nartach: tragiczne wypadki polskich narciarek w styczniu 2024. Jak uniknąć podobnych tragedii?”?

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śmierć na nartach: tragiczne wypadki polskich narciarek w styczniu 2024. Jak uniknąć podobnych tragedii? Ponure żniwo zabawy na nartach: dwie Polki straciły życie. Zbyt stromy stok, złe warunki pogodowe, brak ogrodzenia - jak doszło do tych tragedii? Czy podobnym wypadkom można zapobiec? Sprawdźcie, zanim sami wybierzecie się na stok. 📢 Rekrutacja do szkół podstawowych 2024/2025. Sprawdź terminy i zasady. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej? Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.

📢 21-latek potrącił na pasach 63-letnią mieszkankę Szamotuł. Kobieta trafiła do szpitala Na ulicy Sportowej w Szamotułach doszło do wypadku drogowego, w którym 21-letni mieszkaniec Rokietnicy potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 63-letnią mieszkankę Szamotuł. Kobieta trafiła do szpitala.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Swarzędz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Swarzędzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masowo umieramy z tego powodu. Odkrycie Polki może to zmienić. Skuteczne leczenie najczęstszej przyczyny zgonów coraz bliżej W 2023 roku nadal główną przyczyną zgonów w Polsce, w tym wielu przedwczesnych, były choroby układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy poszukują nowych form terapii lekowych, które mogą zapobiec śmierci wielu osób. Prowadzone badania mają pomóc zrozumieć proces powstawania chorób serca. Wyniki pracy badawczej dr inż. Marty Paci, mogą znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat stanów zapalnych naczyń krwionośnych i przyczyn chorób układu sercowo-naczyniowego. Dzięki temu będzie możliwe opracowanie skutecznego leczenia.

📢 13 nieoczywistych miejsc w Polsce, które musicie odwiedzić. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne zaskakujące atrakcje Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy. 📢 Nauczyciel informatyki rozkręcał imprezę na studniówce! To nagranie podbija internet. Ma już ponad 3 miliony wyświetleń Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.

📢 Białe bluzki i granatowe spódnice. Oto studniówki na archiwalnych zdjęciach. Tak bawili się uczniowie w czasach PRL. Wyjątkowe zdjęcia! Studniówka to niezwykła tradycja. Jest to bal organizowany sto dni przed egzaminami maturalnymi, stanowiący symboliczne pożegnanie z licealnymi latami i będący krokiem w dorosłość. To wyjątkowe wydarzenie, które młodzi ludzie zapamiętują na zawsze. Jak wyglądały studniówki w czasach PRL-u? Zupełnie inaczej niż dzisiaj! Zobacz to na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rekrutacja do przedszkoli 2024/2025. Harmonogram, zasady przyjmowania. O tym trzeba pamiętać”?

📢 Kibice skoków narciarskich opanowali Zakopane. Biało-czerwona fala na ulicach miasta Sobota to drugi dzień rozgrywania w Zakopanem Pucharu Świata w skokach narciarskich, a pierwszy z konkursem. Na zawodach drużynowych należało się spodziewać więcej kibiców niż dzień wcześniej podczas kwalifikacji. Tak też było. Zobaczcie, co się działo ulicach miasta przed skokami.

