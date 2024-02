Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Swarzędzu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Swarzędza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [30.01.2024]”?

Przegląd stycznia 2024 w Swarzędzu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [30.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Rekrutacja do szkół podstawowych 2024/2025. Sprawdź terminy i zasady. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej? Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.

📢 Stoisko polskiego producenta serów Marka Grądzkiego w Berlinie zostało zamknięte. "Nie rozumiem tej decyzji..." - mówi wielkopolanin W Berlinie rozpoczęły się międzynarodowe targi Grüne Woche (Zielony Tydzień), uważane za wiodące wydarzenie w branży rolno-spożywczej w Europie. Miał się na nich wystawiać, jak co roku, jeden z producentów serów z Linia w gminie Lwówek. Wczoraj, 24 stycznia, zakazano mu sprzedaży produktów, a stoisko zaplombowano. "Nie rozumiem tej decyzji. Miałem wszystkie dokumenty potrzebne i upoważniające mnie do sprzedaży" - mówi Marek Grądzki, producent.

Prasówka luty Swarzędz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Swarzędza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 13 nieoczywistych miejsc w Polsce, które musicie odwiedzić. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne zaskakujące atrakcje Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Kibice skoków narciarskich opanowali Zakopane. Biało-czerwona fala na ulicach miasta Sobota to drugi dzień rozgrywania w Zakopanem Pucharu Świata w skokach narciarskich, a pierwszy z konkursem. Na zawodach drużynowych należało się spodziewać więcej kibiców niż dzień wcześniej podczas kwalifikacji. Tak też było. Zobaczcie, co się działo ulicach miasta przed skokami. 📢 Rekrutacja do przedszkoli 2024/2025. Harmonogram, zasady przyjmowania. O tym trzeba pamiętać Kiedy jest rekrutacja do przedszkoli 2024/2025? Jeszcze się nie rozpoczęła, więc rodzice mają czas, by zastanowić się, do jakiej placówki chcą zapisać dziecko i czy spełniają właściwe kryteria, by móc liczyć na miejsce w danej placówce. Terminy rekrutacji do przedszkoli, tak jak zwykle, różnią się od siebie w zależności od regionu. W tym tekście przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zapisów do przedszkoli: etapy rekrutacji, kryteria przyjmowania dzieci i dokumenty, które trzeba złożyć w zależności od miejsca zamieszkania.

📢 Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Swarzędzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Swarzędza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [14.01.2024 r.]”? 📢 Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Sprawdź zdjęcia, oferty i ceny Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce.

📢 Najpopularniejsze termy w Polsce. Które cieszą się najlepszą opinią internautów? Sprawdźcie i zaplanujcie weekendowy relaks Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend.

