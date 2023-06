Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do endokrynologaw Swarzędzu? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do endokrynologa zbyt długo. Gdzie w Swarzędzu dostaniesz się do endokrynologa najszybciej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, jakie od piątkowego popołudnia wystąpią na terenie większości powiatów w Wielkopolsce. Uwaga: może być niebezpiecznie!