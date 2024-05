Swarzędz - poczta. Sprawdź godziny otwarcia poszczególnych placówek

Czym się od siebie różnią? Z punktu widzenia klienta sprowadzają się do różnic pomiędzy świadczonymi usługami, np. w UP czy FUP nadamy większą paczkę. Od strony struktury Poczty Polskiej AP jest prowadzona przez osobę prywatną na rzecz Poczty Polskiej.

Poczta Polska ma urzędy w całym kraju. Może to być jeden z trzech typów:

Długopis Cienkopis Z Brelokiem Zabawka Pop It

None

Szukasz plastycznych produktów do wyprawki szkolne...

Poczty w Swarzędzu

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Wszystkie placówki pocztowe ze Swarzędza znajdziesz tutaj.

Czy wiesz, że...?

Coś na kształt poczty założył już Bolesław Chrobry. Służyła wtedy do korespondencji pomiędzy królem i książętami. Z kolei za czasów Kazimierza Wielkiego utrzymywano komunikację pomiędzy uniwersytetami w kraju a uczelniami we Francji i we Włoszech.

Jednak za faktyczną datę początków poczty w Polsce uważa się 18.10.1558 roku, gdy ówczesny król Zygmunt August oficjalnie wprowadził stały ciąg komunikacyjny pomiędzy Krakowem a Wenecją, które prowadziło przez Wiedeń. Było to możliwe dzięki wyznaczeniu na trasie punktów pocztowej sztafety.