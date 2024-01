Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kiedy jest rekrutacja do przedszkoli 2024/2025? Jeszcze się nie rozpoczęła, więc rodzice mają czas, by zastanowić się, do jakiej placówki chcą zapisać dziecko i czy spełniają właściwe kryteria, by móc liczyć na miejsce w danej placówce. Terminy rekrutacji do przedszkoli, tak jak zwykle, różnią się od siebie w zależności od regionu. W tym tekście przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zapisów do przedszkoli: etapy rekrutacji, kryteria przyjmowania dzieci i dokumenty, które trzeba złożyć w zależności od miejsca zamieszkania.

Hurghada, popularny egipski kurort, stała się miejscem tragicznego wypadku, w którym utonęło dwóch polskich obywateli. Informację o tragedii potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a szczegóły zdarzenia są już znane.