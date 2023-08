Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Maślak to smaczny grzyb, a właściwie grzyby, bo mają więcej niż jeden gatunek. Należy do nich m.in. maślak pstry, żółty oraz sitarz. Sprawdź, gdzie rosną maślaki i kiedy ich szukać. Wyjaśniamy, czy są trujące maślaki oraz z czym można pomylić te grzyby.

Marcin W. jest podejrzany o dokonanie dwóch zabójstw i zacieranie śladów. Przyznał się do winy. Grozi mu za to dożywocie. Właśnie rozpoczęła się obserwacja psychiatryczna mężczyzny, od wyników której zależy to, czy sprawa trafi do sądu, czy też mężczyzna uniknie kary.

Meteorolodzy ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi, które dotkną dziś całą Polskę. Dla większości województw prognozuje się burze z silnymi porywami wiatru. Zagrzmi również w Wielkopolsce?

