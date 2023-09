Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Swarzędzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak co roku, kolejna edycja Agro Show Bednary 2023 przyciągnęła tłumy. Targi Agro Show to doskonały czas na zapoznanie się z ofertą firm z sektora rolniczego, ale nie tylko. To miejsce chwalenia się nowościami, których i tym razem nie brakowało. Zobacz nowości na Agro Show Bednary 2023!

Trwają poszukiwania zaginionego 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który ponad 3 miesiące temu wyszedł z domu i nie wrócił. Na Facebooku opublikowane zostało właśnie zdjęcie idącego drogą mężczyzny, którym może być zaginiony Krzysztof. Chłopak może znajdować się na terenie Wielkopolski.