Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Swarzędzu. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.

W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

Wybraliśmy dla was 9 najbardziej urokliwych wsi Wielkopolski w sam raz na weekend pod Poznaniem dla miłośników historii i natury. To zaciszne zakątki z pomnikami przyrody i zabytkami unikatowymi na skalę Europy, zachwycające o każdej porze roku. Jakie atrakcje skrywają? Dlaczego warto je odwiedzić? Przekonajcie się w naszej galerii.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Po dwa pierogi, lukrowane pierniki i grzańce, a w portfelu prawie 100 zł mniej. Ruszają świąteczne jarmarki. W największych miastach w Polsce jarmarki bożonarodzeniowe rozpoczynają się 4-5 tygodni przed świętami. Sprzedawcy przyjadą tam, gdzie mają więcej czasu na zarobek, ten musi być tym większy, im wyższa cena za stoisko w danym mieście. Sprawdziliśmy, ile płacą wystawcy za udział w świątecznym przedsięwzięciu w 2023 roku.