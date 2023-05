Przegląd tygodnia z 28.05.2023 w Swarzędzu. Najważniejsze wydarzenia od 21.05 do 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

19 maja 2023 r. dziesięć zespołów ze szkół średnich z całej Polski zaprezentowało biznesplany przedsiębiorstw społecznych na finale projektu Social Innovation Relay. Eksperci Nationale-Nederlanden i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przyznali pierwsze miejsce zespołowi not that BIG brains. Zespól będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym finale projektu organizowanym przez Junior Achievement Europe.

W czwartek, 18 maja 2023 roku na terenie, należącym do jednej z nowotomyskich firm znaleziono ciało 47-letniej kobiety - Białorusinki, mieszkającej w Nowym Tomyślu.

Puchar Tymbarku to obecnie największy dziecięcy turniej piłkarski w Europie. Jest rozgrywany od 23 lat a jego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. Wielkopolski finał, który jest preludium do wielkiego finału w Warszawie, odbywał się od 17 do 19 maja w Starych Oborzyskach. To tam młodzi zawodnicy i zawodniczki walczyli o awans na szczebel ogólnopolski.

