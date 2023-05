Prasówka 21.05.2023 z całego tygodnia w Swarzędzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu ruszył proces przeciwko Svietlanie P. Kobieta na Ukrainie była rodziną zastępczą dla grupy dzieci - w wieku od 4 do 16 lat - z trudnych rodzin. Kiedy wybuchła wojna, w Polsce kontynuowała prowadzenie domu. Ukrainka jest oskarżona o okrutne znęcanie się nad dziećmi. Częściowo przyznała się do winy.

