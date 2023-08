Tygodniowy przegląd prasy 27.08.2023: Swarzędz, 20.08-26.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Swarzędza

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do ortopedyw Swarzędzu? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do ortopedy zbyt długo. Gdzie w Swarzędzu dostaniesz się do ortopedy najszybciej?

55 proc. tegorocznych urlopowiczów pojedzie na wakacje autem. W tym czasie zainteresowanie samochodowym assistance jest 20 proc. wyższe niż w pozostałych okresach roku. Aby ochrona była skuteczna, należy pamiętać jednakowo o obszarze terytorialnym, limitach holowania, jak i kryterium wieku pojazdu.