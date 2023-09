Wrzesień w Swarzędzu: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Swarzędzu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd sierpnia 2023 w Swarzędzu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do ortopedyw Swarzędzu? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do ortopedy zbyt długo. Gdzie w Swarzędzu dostaniesz się do ortopedy najszybciej?

We wtorek 29 sierpnia, mimo niekorzystnej w wielu regionach Polski pogody, wpływającej zarówno na warunki drogowe jak też samopoczucie kierowców, policjanci nie odnotowali ani jednej ofiary śmiertelnej - przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że liczba wypadków drogowych i ich ofiar z roku na rok spada.