Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Swarzędzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Swarzędz, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zawody strongmenów, koncerty i pokazy sztucznych ogni, to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na chętnych w Mieścisku przez cały weekend! 44.Targi Michałowskie zapraszają!

Piaskowiec modrzak to grzyb o unikalnych kolorach. Grzybiarze często porównują go do smerfów, a to ze względu na intensywnie niebieski kolor, jaki ten grzyb przybiera po dotknięciu lub przekrojeniu. Niemal atramentowa barwa budzi wątpliwości co do jadalności tego grzyba. Wyjaśniamy, czy piaskowiec modrzak jest jadalny czy trujący, kiedy i gdzie rośnie, a także czy jest pod ochroną.